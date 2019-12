Vandali alle Poste di via Colombo, danneggiata la vetrata della porta di ingresso

Vandali alle poste di via Colombo spaccano il vetro della porta d’ingresso. E’ accaduto durante il fine settimana. Ad accorgersi di quanto accaduto sono state le impiegate dell’ufficio postale di via Colombo nella mattinata di lunedì. Le impiegate infatti quando si sono recate al lavoro hanno trovato la porta d’ingresso pesantemente danneggiata da un corpo contundente. E’ stato così chiamato il 113 e sul posto sono accorsi gli agenti della volante di polizia che hanno avviato i primi accertamenti del caso, nel tentativo di risalire agli autori del gesto. A quanto pare sarebbe stata utilizzata una mazza da baseball o secondo altre ipotesi potrebbero aver invece utilizzato un pesante estintore. Comunque sia andata davanti all’ingresso danneggiato non sono stati trovati sassi o altri corpi contundenti abbandonati dai teppisti.

