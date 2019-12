Un piacentino di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri di Rivergaro in via dei Pisoni a Piacenza. L’uomo è stato notato mentre cedeva un flacone di metadone a un 36enne. Cento euro il costo dello scambio. Processato per direttissima, per 33enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.

