Il presidente della Ricci Oddi: “Ritrovamento occasione per la partita della Capitale della cultura”

“Con tutte le precauzioni del caso mi sento comunque di dire che quando arriverà la conferma dell’autenticità del “Ritratto di signora” di Klimt sarà davvero una grande festa per tutta la città e per la Galleria Ricci Oddi”. E’ il commento del presidente della Galleria Massimo Ferrari che si dice particolarmente emozionato per questo ritrovamento improvviso- “Penso al mio grande amico Stefano Fugazza, all’epoca del furto, direttore della struttura – spiega Ferrari – e penso che questo sia il dovuto risarcimento per tutti gli anni bui che ha vissuto dopo il colpo”.

Ferrari ricorda che il dipinto “sarà studiato e analizzato con tutte le dovute cure ma che le prime analisi hanno già escluso che si tratti di uno scherzo”.

Il ritrovamento della tela potrebbe rappresentare un’importante sfida in vista di Parma Capitale della Cultura 2020: “Sicuramente potremmo mettere in campo una collaborazione più attiva – conclude Ferrari.