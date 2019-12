Falciato sulle strisce pedonali, 18enne in condizioni critiche trasportato al pronto soccorso

Versa in condizioni disperate un giovane di 18 anni che oggi, giovedì 12 dicembre, poco dopo le 19, è stato falciato sulle strisce pedonali situate in via Allende, a Castel San Giovanni, nei pressi della caserma della Guardia di Finanza. Ancora da chiarire con esattezza la dinamica del tremendo episodio che ha visto coinvolte due utilitarie, una Fiat Panda e una Peugeot 308. Il pedone è stato travolto da una delle due automobili e l’impatto sull’asfalto ha provocato un pesante trauma cranico. Il ferito è un giovane straniero residente nella cittadina della Valtidone. E’ stato condotto in codice rosso all’ospedale di Piacenza. Sul posto i carabinieri per i rilievi.

