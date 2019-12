L’annuncio di Baldino: “Nuova Casa della salute nella zona di via Colombo”

Potrebbe presto sorgere una Casa della salute nella zona di via Colombo. Lo ha anticipato Luca Baldino, direttore generale dell’Ausl, che ha aperto l’incontro tenutosi ieri al Campus di Credit Agricole di via San Bartolomeo, dal titolo “L’evoluzione delle Cure Primarie: verso quali orizzonti di cura e di assistenza”.

“Le Case della Salute nella nostra provincia sono al momento 8 – ha detto Baldino – ne abbiamo in progetto altre 4. In città c’è quella di piazzale Milano, l’idea è quella di aprirne una seconda nella zona sudest della città. Per essere più chiaro, nell’area vicina a via Colombo, attualmente un po’ scoperta”.

