Prefettura sceglie la Ricci Oddi per i tradizionali auguri, Falco: “Spazio da valorizzare nel mondo”

La Galleria Ricci Oddi di Piacenza è stata il luogo d’incontro scelto quest’anno dalla Prefettura per il tradizionale scambio di auguri con i propri dipendenti e con una rappresentanza delle forze dell’ordine e delle forze armate. “Un’occasione per far conoscere lo spazio e per dare la possibilità ai dipendenti di effettuare una visita guidata, occasione che assume un significato ancora più importante – spiega il Prefetto Maurizio Falco – alla luce della recente scoperta, con il ritrovamento del Klimt trafugato 22 anni fa”. Il “Ritratto di Signora” è stato trovato il 10 dicembre in una botola della galleria e sono in corso le analisi per decretarne ufficialmente l’autenticità. “Questa galleria deve essere valorizzata a livello mondiale” – sottolinea Falco.

