Rivalta, ancora un’abitazione nel mirino dei ladri: tentato blitz a colpi di piccone

E’ stato al provvidenziale intervento delle guardie giurate, allertate dall’innesco del sistema d’allarme, se nella notte tra sabato 14 e domenica 15 dicembre, una banda di ladri ha dovuto desistere dai propositi di assalto ad una villa situata in una frazione del comune di Gazzola, nei pressi di Rivalta. I malviventi hanno fatto irruzione nell’abitazione, dove non era presenti i proprietari, forzando una porta-finestra a colpi di piccone. Un’azione che ha però attivato l’allarme anti-intrusione e, in pochi minuti, sul posto sono giunte due pattuglie dei metronotte, ma a quel punto i ladri avevano già fatto perdere le loro tracce. Indagano sull’episodio i carabinieri che già nei giorni scorsi erano stati attivati per analoghi tentativi di furto in abitazione.

