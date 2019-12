Nominati tre esperti: al massimo un mese per sapere se è il Klimt originale

Il pubblico ministero Ornella Chicca ha nominato tre esperti del ministero dei Beni culturali per accertare che quello ritrovato il 10 dicembre in una botola esterna alla Ricci Oddi sia effettivamente il Klimt originale, rubato 22 anni fa proprio dalla galleria d’arte cittadina.

I periti avranno al massimo 30 giorni di tempo per verificare l’autenticità e lo stato di conservazione del Ritratto di signora”, ma c’è ottimismo sul fatto che il parere possa arrivare in anticipo rispetto alla scadenza. Con la speranza che gli auspici di tutta la comunità piacentina siano confermate e che si tratti effettivamente del dipinto originale, come numerosi indizi lascerebbero pensare.

Parallelamente prosegue anche l’indagine per capire come sia finito nella botola in cui è stato ritrovato e chi lo abbia tenuto per tutto questo tempo.