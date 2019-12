Tentano di truffare un’anziana ma lei non ci casca: coppia di ladri si allonta a mani vuote

Ha ribattuto con prontezza alle varie richieste-tranello dei due malviventi i quali, nei panni di finto agente di polizia municipale e finto tecnico dell’acqua, le hanno provate tutte per entrare in casa. In questo modo un’anziana di San Giorgio è riuscita a “tenere a bada” la coppa di truffatori che, dopo aver visto che la donna non abboccava, si è subito allontanata. L’episodio, sul quale le forze dell’ordine stanno cercando di fare chiarezza, è avvenuto nella mattinata di sabato 21 dicembre. I soliti ignoti si sono presentati al campanello dell’anziana donna, affermando di essere gli addetti al controllo delle tubature della casa. Il finto tecnico è stato descritto come un uomo alto circa un metro e ottanta, capelli neri corti, vestito con abiti e giubbotto scuri. Il finto poliziotto, un uomo alto circa un metro e settanta, indossava invece un cappellino nero. Le forze dell’ordine esortano ancora una volta i cittadini, soprattutto i più anziani, a prestare la massima attenzione e a non aprire agli sconosciuti.

