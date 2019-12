Picchia la compagna incinta: denunciato. Altri due casi di maltrattamenti in famiglia

Tra gli interventi dei carabinieri in questi giorni di festa si segnalano a Piacenza altri tre casi di maltrattamenti in famiglia. In un caso un uomo ha picchiato la compagna in stato interessante. Complessivamente tre sono state le denunce. Due donne colpite con schiaffi e spintoni sono state medicate al pronto soccorso. Un 40enne al culmine di numerosi episodi di conflittualità ha impedito alla convivente e al figlio di rientrare a casa, appropriandosi anche di strumenti lavorativi ed effetti personali della donna. L’uomo è stato denunciato per maltrattamenti, danneggiamento ed appropriazione indebita

Domenica 22 dicembre era scattato un arresto in base al codice rosso per la tutela delle donne vittime di violenza.