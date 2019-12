Grossa frana sulla 45 a Ottone, strada bloccata. Il sindaco: “In serata speriamo di riaprire una corsia”

Ancora guai lungo la Statale 45: a causa di una grossa frana, l’importante arteria stradale della Valtrebbia è stata chiusa a mezzanotte tra il 25 e il 26 dicembre in entrambi i sensi di marcia all’altezza della località Catribiasca, nel comune di Ottone. Una interruzione che rende impossibile raggiungere il versante Genovese della vallata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale e i vigili del fuoco. Nella notte non è stato possibile avvicinarsi alla zona per scricchiolii che facevano temere nuovi smottamenti.

“Stiamo aspettando il sopralluogo del responsabile Anas per la statale 45 – ha spiegato il sindaco di Ottone Federico Beccia -, speriamo che ci siano le condizioni per poter riaprire una corsia di marcia in serata.