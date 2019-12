Natale primaverile: dicembre tra i più caldi di sempre. Da oggi temperature in calo

Sta per concludersi uno dei mesi di dicembre più caldi da quando esistono le rilevazioni dei dati relativi alle temperature. I giorni delle festività natalizie appena trascorse hanno messo in evidenza l’anomalia climatica. Anche nel Piacentino la colonnina di mercurio è salita fino a 13/15 gradi di massima, con punte di dieci gradi oltre la media del periodo che dovrebbe attestarsi attorno ai 5 gradi. Anche le minime hanno fatto registrare valori di 3/4 gradi in più. Le motivazioni sono legate al vento di Phon scaturito da correnti atlantiche che hanno raggiunto la catena alpina. In alcune zone della collina sono comparse le margherite.

“A partire da oggi e domani avremo un calo di temperatura soprattutto nei valori massimi – fa sapere Vittorio Marzio di Meteovalnure.it – ; il freddo arriva dall’Est Europa. Non sono previste precipitazioni ma in pianura potrebbe tornare la nebbia e nella notte potrebbe la galaverna”.

