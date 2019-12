Riaperta al traffico la 45 in alta Val Trebbia. Telefoni fissi muti nella zona. Il sindaco: “Oggi il ripristino”

E’ stata ripristinata nella serata del 26 dicembre la viabilità sulla statale 45 all’altezza della località Catribiasca, nel comune di Ottone, che era stata sospesa a mezzanotte tra il 25 e il 26 dicembre in entrambi i sensi di marcia a causa di una frana. Una interruzione che aveva interrotto i collegamenti da e verso il lato genovese della vallata. La zona era stata inizialmente interdetta per il pericolo di nuovi smottamenti. In serata la riapertura al traffico in entrambe le corsie.

“Fortunatamente non ci sono stati feriti durante lo smottamento – ha spiegato il sindaco di Ottone Federico Beccia -. Per poter eseguire i lavori di ripristino si è reso necessario tagliare un cavo della telefonia fissa che serve varie frazioni – ha proseguito il primo cittadino – e Telecom ci ha garantito che in giornata interverrà per ripristinare il servizio”.