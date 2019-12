“Non rovinatevi la festa”: invito della Questura a non bere per chi guida. Controlli intensificati

Mancano poche ore ai festeggiamenti per Capodanno e dalla Questura di Piacenza arriva un appello: “Divertitevi ma usando la testa”. L’invito è quello di evitare di assumere alcol per chi si mette al volante o, peggio ancora droghe, perché il rischio è che la serata di svago si trasformi in tragedia. Proprio per contrastare comportamenti pericolosi sono stati intensificati i controlli sulle strade. “La prudenza è la prima regola per evitare di rovinare la propria vita e quella degli altri” – sottolineano Pietro Ostuni, Questore di Piacenza e Angelo di Legge comandante della polizia stradale. “L’alcol è una sostanza che provoca alterazioni nell’organismo con calo dell’attenzione e dei riflessi” – spiega Attilio Maisto medico capo della Questura. “Agisce sul sistema nervoso e in condizioni di pericolo la persona che lo ha assunto impiega più tempo a reagire agli stimoli”.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà