Due incidenti in contemporanea in città, tre feriti al pronto soccorso

Due incidenti in rapida successione in serata a Piacenza: il primo a Le Mose, il secondo a San Lazzaro. Nel primo caso, una Fiat 500 si è schiantata contro un palo della pubblica illuminazione mentre procedeva in direzione della città. A bordo quattro persone, due delle quali sono dovute ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Il secondo all’incrocio tra via Mazzoni e via Duca degli Abruzzi: lo scontro ha provocato il ferimento di un uomo che è stato condotto anche in questo caso d’urgenza all’ospedale cittadino.

Sui due incidenti, prezioso intervento dei vigili del fuoco, oltre che delle ambulanze della Pubblica Assisistenza, della Croce Rossa e dell’auto medica del 118.