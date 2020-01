Oltre 1,6 milioni di chilometri per 48mila servizi: il 2019 di Anpas

Più di un milione 600mila chilometri percorsi con i 105 mezzi in dotazione alle varie associazioni, oltre 15.000 servizi di emergenza e circa 33.000 trasporti ordinari, effettuati da oltre 1.600 volontari e 36 dipendenti.

Sono i numeri del 2019 del comitato provinciale di Piacenza di Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), che comprende 14 Pubbliche assistenze sparse sul territorio.

“Tutto quanto si è realizzato, con numeri importanti e con ritorni altrettanto soddisfacenti – spiega il coordinatore provinciale, Paolo Rebecchi – è merito di donne e uomini che non solo scelgono ogni giorno ed ogni notte dell’anno di indossare la divisa arancione e di donare gratuitamente il proprio tempo al servizio di chi non si conosce, ma di sedersi numerose ore all’interno di un’aula, per formarsi ed esercitarsi in modo da garantire a tutti i cittadini lo svolgimento di un servizio sanitario qualificato ed idoneo. Come abbiamo già detto, Anpas avrà un occhio sempre più attento anche al sociale, che necessiterà maggiormente del supporto del volontariato in ogni sua forma e con tutti i mezzi disponibili”.

L’ATTIVITA’ 2019 DI ANPAS PIACENZA