Dalla Provincia di Piacenza un mezzo ad Anpas per aiutare gli alluvionati

Partirà subito per la Romagna il carrello per il trasporto automezzi concesso in uso gratuito ad Anpas dalla Provincia di Piacenza.

La cerimonia di consegna si è svolta questa mattina alla sede della Croce Bianca. Presenti Patrizia Calza vicepresidente della Provincia di Piacenza, che ha espresso vicinanza agli alluvionati, spiegando che la Provincia con i propri organi competenti, farà quanto possibile per stare vicino ai territori colpiti.

Paolo Rebecchi, membro della direzione nazionale Anpas e coordinatore Anpas della

Provincia di Piacenza, ha elogiato il grande lavoro tutt’ora in corso svolto dai volontarie e dalle volontarie ringraziando il Coordinamento di Protezione Civile della propria associazione, menzionando Mauro Prati, i presenti Giorgio Villa e Oreste Guglielmetti, Maria Vittoria Rabaglia, coordinatore della segreteria provinciale e Pino Tomeo; Rebecchi ha poi aggiunto: “senza la forza e la volontà che contraddistingue il nostro movimento, non sarebbe possibile svolgere questa attività in modo costante; un grazie alla presidenza della Provincia di Piacenza e al personale tecnico che ci è venuto in aiuto fornendo questo carrello; sarà impiegato per il traporto di mezzi impegnati in Romagna.” Della Provincia era presente anche il dirigente Davide Marenghi.

Giorgio Villa e Oreste Guglielmetti Responsabili Provinciali Protezione Civile Anpas Piacenza, hanno dettagliato le varie attività che sono tutt’ora in corso.

La presenza di Anpas Provincia Piacenza, tra coordinamento e turni di servizio a vario

titolo su attività logistiche di soccorso e sanitarie, ha visto prendere parte a questa

emergenza oltre 100 risorse e l’impiego di circa 20 mezzi: numeri importanti e di impatto che fanno del movimento piacentino un riferimento a livello regionale.