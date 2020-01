Tragedia di Roma: “Dedicare la prima lezione alla sicurezza stradale”

La morte delle due studentesse 16enni Gaia e Camilla, travolte a Roma da un suv la sera del 21 dicembre 2019, ha scosso tutta l’Italia. Ma ogni giorno di incidenti mortali come questo sulle strade italiane ce ne sono nove. Più di 3 mila ogni anno. A sottolinearlo è “Italia Loves Sicurezza”, movimento di persone unite dalla stessa passione per salute e sicurezza nato dall’esperienza della Fondazione Lhs (Leadership in Healt and Safety) il cui segretario generale, è il piacentino Davide Scotti. La proposta del movimento è quella di dedicare la prima ora di lezione nelle scuole nella giornata di domani, martedì 7 gennaio, alla sicurezza stradale per contribuire a un cambiamento culturale. La Fondazione sul proprio sito fornisce agli insegnanti anche il materiale video utile per la riflessione.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà