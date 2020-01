Lamentele per rifiuti in strada. Iren: “Raccolte variate durante le festività”

Dopo le varie segnalazioni di mancata raccolta dei rifluiti in città e provincia, giunte in redazione o pubblicate direttamente sui social dai cittadini, la situazione sembra stia tornando alla normalità. Nei giorni scorsi sono state varie le foto di cassonetti stracolmi e rifiuti abbandonati sul marciapiede o in strada.

“La causa sembra da imputare alla variazione dei giorni di raccolta resa necessaria dai giorni di festività – fanno sapere da Iren, interpellata al proposito -. Nei giorni precedenti l’inizio delle festività natalizie è stato reso noto il temporaneo cambiamento del calendario di raccolta dei rifiuti. Una comunicazione che forse è sfuggita agli utenti, i quali probabilmente hanno continuato a lasciare in strada i rifiuti nei giorni canonici. Lo spostamento delle date di raccolta ha così causato l’accumilo in strada”.

Una situazione che sembra in via di risoluzione.