Le notti al gelo di chi non ha una casa: 120 senzatetto dormono in strada a Piacenza

In queste notti di freddo e nebbia sono circa 120 le persone che a Piacenza dormono in strada, in ricoveri improvvisati, riparandosi con quello che si trova. La stima è della Caritas di Piacenza-Bobbio che incrocia i dati dei dormitori con quelli del Centro di ascolto di via Giordani. In un’abitazione abbandonata in via Trebbiola, nei pressi di via Alberoni, nelle ultime settimane – secondo i residenti della zona – sarebbero entrate alcune persone per dormire e proteggersi dal gelo. La palazzina di tre piani è diroccata e in disuso, con il cartello “vendesi” appeso all’esterno da tempo.

