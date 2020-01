Auto sbanda e finisce nel canale a Case Nuove, conducente ferito. Disagi al traffico

Incidente nel tardo pomeriggio di lunedì 13 dicembre in località Case Nuove, tra Carpaneto e San Giorgio. Un’auto che procedeva sulla Provinciale 6 in direzione Carpaneto, per cause da chiarire, è uscita di strada. Il conducente rimasto ferito è stato condotto all’ospedale di Piacenza dall’ambulanza le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. L’incidente ha provocato disagi al traffico. La Polizia locale dell’Unione Valnure Valchero ha chiuso la strada il tempo necessario per consentire i soccorsi. Subito dopo è stato istituito il senso unico alternato.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà