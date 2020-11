Fiamma dal camino: donna ustionata finisce in ospedale

Grave infortunio domestico nel pomeriggio di giovedi 19 novembre a Caminata di Carpaneto dove un camino è scoppiato provocando ustioni per la proprietaria di casa. La donna è stata raggiunta da una fiammata ed è stata trasportata all’ospedale di Parma. La donna fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza, i carabinieri e i tecnici Ausl per gli accertamenti.

