Il futuro del sistema sanitario: convegno a palazzo Rota Pisaroni

Il Sistema sanitario nazionale e regionale, basato su equità e universalità, potrà continuare a reggere nei prossimi anni? A questa domanda cercherà di rispondere un incontro dibattito in programma lunedì 20 gennaio, alle ore 17.45 nel salone d’onore di palazzo Rota Pisaroni, alla Fondazione di Piacenza e Vigevano, in via Sant’Eufemia.

Interverranno l’oncologo Luigi Cavanna, il gastroenterologo Fabio Fornari, la coordinatrice infermieristica Monica Muroni, la specializzanda Ilaria Toscani, il biologo molecolare e ricercatore Alessandro Ubiali. Modera Nicoletta Bracchi, direttore di Telelibertà e Liberta.it.

