Dialisi addio: trapianto di rene per venti piacentini in poco più di un anno

Diciannove piacentini tolti dalla dialisi grazie a un trapianto di reni: è stato un anno record, il 2019, per il reparto diretto da Roberto Scarpioni. In 12 mesi, l’equipe ha efficacemente preparato i pazienti, poi operati nei centri di riferimento di Bologna, Parma e Pavia.

L’azienda sanitaria spiega che il numero di trapiantati in carico al nostro centro è quasi raddoppiato rispetto al 2018 (quando furono undici), mentre le procedure fino a qualche anno fa si limitavano a un paio di casi all’anno. Nei primi giorni del 2020 si è già registrato un altro trapianto, andato a buon fine.

“Questi importanti traguardi – aggiunge l’Ausl – sono stato raggiunti grazie alla consolidata rete di relazioni intrecciata dall’equipe piacentina con tutto il sistema regionale. Non a caso, il primario Scarpioni sarà uno dei protagonisti di un importante convegno in programma venerdì a Bologna. Lo specialista fa parte anche del un comitato tecnico scientifico dell’Emilia-Romagna che ha formalizzato qualche settimana fa le linee guida di riferimento dedicate a tutti i professionisti ospedalieri, i medici e i pediatri di famiglia, gli infermieri e tutto il personale assistenziale che partecipa alla cura della malattia renale cronica”.