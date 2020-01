In un anno oltre 90mila veicoli controllati con il software TargaSystem

Sono 90.307 i veicoli controllati dalla polizia locale nel 2019 con il software TargaSystem, in dotazione al comando di via Rogerio dal gennaio dell’anno scorso. L’innovativa apparecchiatura consente alle pattuglie in servizio sul territorio di rilevare in tempo reale, attraverso la lettura della targa, la regolarità dell’assicurazione e della revisione dei mezzi. Complessivamente, sono state accertate con questo strumento 833 violazioni durante l’anno appena trascorso, tra cui 601 per omessa revisione, 169 per veicoli non assicurati e 9 per patenti mancanti o scadute, a seguito di verifiche dopo il fermo dell’auto.

“I dati parlano chiaro – sottolinea l’assessore alla sicurezza Luca Zandonella – nell’evidenziare i risultati positivi ottenuti grazie all’uso di questa tecnologia avanzata, che permette agli agenti di effettuare i controlli in modo immediato e capillare, direttamente in movimento. L’amministrazione comunale non può che confermare la soddisfazione per la scelta di procedere, un anno fa, a questo acquisto, che consente di rafforzare ulteriormente il presidio della polizia locale a tutela della sicurezza stradale, agendo in modo discreto ma con grande concretezza”.