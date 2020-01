Schianto frontale tra due utilitarie: quattro feriti, vetture distrutte

Grave incidente oggi, domenica 26 gennaio, a Roncovero, nel comune di Bettola: per cause da accertare, due auto, una Peugeot e una Fiat Punto, sono entrate in collisione frontale all’altezza di un incrocio. Gravi danni alle vetture e bilancio che parla di ben quattro feriti. Nessuno di loro, fortunatamente, ha riportato conseguenze gravi. Sul posto, oltre alle ambulanze, anche i carabinieri di Bettola che hanno eseguito gli accertamenti di rito e regolato il traffico. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Piacenza.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà