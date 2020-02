Festa dei Piacentini nel mondo, a Morfasso l’edizione 2020. Premiati Stefania Ballotta e Jake Polledri

La 26esima Festa delle comunità piacentine all’estero si terrà a Morfasso il prossimo 9 agosto. Lo annuncia Giovanni Piazza, presidente dell’associazione “Piacenza nel mondo”, che ha messo in moto la macchina organizzativa in vista del tradizionale raduno provinciale con i compaesani provenienti da ogni parte del pianeta. Il paesino dell’Alta Val d’Arda, come per altre edizioni passate, ospiterà così il grande evento dedicato agli emigrati piacentini: anche stavolta l’associazione premierà i piacentini benemeriti che si sono distinti per particolari successi al di fuori dei confini nazionali. Quest’anno il riconoscimento verrà consegnato alla manager Stefania Ballotta, direttore vendite di uno dei più importanti complessi ricettivi di Playa del Carmen in Messico, nonché al docente dell’università di Oxford Diego Zancani e al rugbista della nazionale italiana Jake Polledri. “Comunicheremo gli altri nomi nelle prossime settimane”, aggiunge Piazza.

In attesa della festa del prossimo 9 agosto, “Piacenza nel mondo” si prepara all’assemblea annuale nella sala della Provincia in corso Garibaldi a Piacenza, che si svolgerà lunedì 10 febbraio alle ore 17.30 dando la possibilità a tutti i presenti di tesserarsi all’associazione.