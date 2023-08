“Emigrati coraggiosi, ma con il cuore a Piacenza”. Libertà premiata a Ferriere

“I piacentini nel mondo sono coraggiosi, sono partiti dalle alte valli tra la fine dell’800 e la metà del ‘900 con la valigia quasi vuota facendosi valere nei luoghi più disparati del mondo, dalla Francia all’Inghilterra, dall’Argentina agli Stati Uniti d’America dove hanno stabilito la loro casa, la loro famiglia. Partivano lasciando il cuore nei loro paesi dove, se potevano, tornavano, e anche oggi, la seconda generazione non dimentica e mantiene il legame con la terra d’origine”.

La giornata dei piacentini nel mondo che ha avuto la sua prima parte stamattina a Ferriere ha voluto riconfermare il reciproco legame. È stata una grande festa che si svolge in alta Val Nure, perché i tre paesi Bettola, Farini e Ferriere celebrano proprio quest’anno il 40esimo anniversario del gemellaggio con la cittadina francese nei pressi di Parigi, Nogent sul Marne, dove centinaia d valnuresi sono emigrati e hanno costruito la loro vita.

Commovente il momento dei ricordi e delle premiazioni che l’associazione Piacenza nel mondo ha voluto consegnare a Jacob Bump, imprenditore di New York, al pedagogista piacentino Daniele Novara e al quotidiano Libertà, rappresentato dal caporedattore Pier Carlo Marcoccia, il quale ha ricordato la figura del giornalista Gianfranco Scognamiglio.

Riconoscimenti anche al Terzo circolo scolastico di Piacenza e all’università cattolica di Piacenza per il loro impegno nello studio e nell’approfondimento del fenomeno dell’emigrazione. Tra i progetti in cantiere anche quello di coinvolgere le nuove generazioni per non disperdere i legami.

La giornata proseguirà alle 18.30 a Farini con il concerto d’arie d’opera in piazza Marconi e alle 21 a Bettola con la serata danzante con l’orchestra di Daniele Cordani (eventi aperti a tutti).

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI