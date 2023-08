“Memorie e racconti di vite all’estero”. Il libro dedicato agli emigranti piacentini

“Memorie e racconti di vite all’estero”. Lunedì, dalle 18.00, la chiesa San Giovanni Battista di Groppovisdomo, nel comune di Gropparello, aprirà le proprie porte a decine di emigranti piacentini, alle loro storie, alle loro emozioni per una serata dedicata interamente a loro. Lunedì sera infatti verrà presentato il libro nato dall’idea di Luigi Bonomi e realizzato grazie al notevole lavoro di ricerca di Giulia Pecis Cavagna e Paola Cerri con al suo interno i racconti degli emigranti piacentini.

Cent’anni di storia dell’emigrazione piacentina nel mondo con le parole di chi ha lasciato la propria casa e il proprio lavoro per costruirsi un futuro all’estero. “Storie di uomini, di donne e anche di coppie che ci hanno affidato la loro vita per non dimenticare più le fatiche, ma anche le soddisfazioni, il senso di identità e le gratificazioni conquistate” sottolineano gli autori.

Alla presentazione del libro parteciperanno, insieme alle autrici e all’ideatore, il presidente della Pro loco Groppovisdomo Romano Bergonzi, la presidente dell’associazione “Piacentini nel mondo” Patrizia Bernalich e i rappresentanti dell’amministrazione comunale. Con loro, i protagonisti delle storie inserite nel libro. L’evento sarà moderato da Marco Vincenti e impreziosito dall’accompagnamento musicale degli “Enerbia”.