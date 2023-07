Tractor day, oltre 40 trattori tra le strade di Gropparello per celebrare l’arte contadina

Oltre 40 trattori hanno riempito piazza Roma a Gropparello per partecipare al primo Tractor day organizzato dalla Pro loco di Groppovisdomo in occasione della 33esima edizione della festa del contadino. Ideato da Gilberto Sartori, il raduno è partito dal centro del capoluogo della Val Vezzeno con destinazione Gusano. Prima di arrivare a Groppovisdomo è stata fatta tappa a Montechino “per dare da ber ai muli” scherzano gli organizzatori. Dal paese del petrolio, la carovana è approdata al campo parrocchiale di Groppo, dove ad aspettarli c’era don Giovanni Rocca pronto a impartire la benedizione e a celebrare la tradizionale messa.

“Abbiamo voluto allargare la nostra festa a tutto il territorio comunale – le parole di Romano Bergonzi, presidente della Pro loco Groppovisdomo -. Un’idea nata per valorizzare ancora di più le nostre colline e celebrare l’arte contadina”. La festa è iniziata venerdì sera con l’evento organizzato dal gruppo giovani dell’associazione. “Una serata speciale dal sapore di futuro” ha commentato Lorenzo Solari. L’evento – dopo il pranzo di oggi e la dimostrazione di una teleferica meccanizzata realizzata per semplificare la fase di esbosco – terminerà stasera con la musica dell’orchestra di Roberto Polisano. “La strada da percorrere è questa – conclude Bergonzi – collaborare insieme per creare iniziative, coinvolgere persone, e investire in progetti atti a valorizzare e promuovere le nostre bellezze”.