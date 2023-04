In 650 a Groppovisdomo tra antichi pozzi petroliferi, colline e le cascate del Chero

“Tutti i sensi sono coinvolti nella bellezza che ci circonda”. Il commento di uno degli oltre 650 partecipanti alla settima edizione del Sentiero dei Vicedomini. C’era grande timore che l’evento organizzato con passione e impegno dai volontari della Pro loco Groppovisdomo potesse risentire del forte temporale della sera prima. Fortunatamente nella notte, le nuvole cariche d’acqua hanno lasciato spazio a un cielo sereno e alla bellissima giornata di domenica. “Siamo felicissimi di vedere così tante persone tra i nostri sentieri ad ammirare le meraviglia della Val Chero e della Val Vezzeno” le parole di Romano Bergonzi, presidente dell’associazione di volontariato che oltre a tracciare i percorsi ha preparato un ottimo pranzo nel campo sportivo parrocchiale del paese. Pizza al forno a legna e prodotti tipici della tradizione culinaria piacentina per ricaricare le energie dopo camminate e corse immerse nella natura.

La Pro loco Groppovisdomo ha regalato anche una grande sorpresa ai tanti partecipanti. Infatti lungo la salita verso il belvedere i volontari hanno attivato la fiammella di uno degli antichi pozzi petroliferi che caratterizzano le colline sopra Gropparello. I podisti hanno apprezzato anche il passaggio lungo il torrente Chero rinvigorito dal temporale della sera prima. “Bellissimo vedere il Chero con tanta acqua e vedere numerose persone accompagnate dai loro amici a quattro zampe – le parole di Elena Poggi in rappresentanza del Centro sportivo italiano -. Tengo a ringraziare i volontari della Pro loco per l’ottima organizzazione, eventi come questo aiutano a promuovere il nostro territorio”. Al termine dei percorsi da tre, sette e dodici chilometri sono stati premiati anche i quattro gruppi più numerosi: al primo posto Gm Val Nure con 100 partecipanti, seguito da Promis Gruparel con 44, gruppo Eva 33 e Marciatori Carpaneto 11.

La prossima iniziativa in programma sarà la due giorni di festa del contadino con il raduno di tutti i trattori della Val Chero il 14 e il 15 luglio – spiega Bergonzi -. Nel frattempo, abbiamo raccolto oltre 25 testimonianze di emigranti piacentini in un libro emozionante curato da Paola Cerri e Giulia Pecis Cavagna. Il libro verrà presentato in occasione della nostra tradizionale festa dell’emigrante”.