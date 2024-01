Da Castel San Giovanni alla Nuova Zelanda, Federico: “Qui ho capito chi sono”

Quando Federico Riccardi dieci anni fa è partito da Castel San Giovanni per l’Australia sognava di fare in quel Paese dall’altra parte de mondo l’istruttore di ginnastica posturale. L’Australia, e poi la Nuova Zelanda dove si è ulteriormente trasferito a vivere, hanno rivoluzionato la sua prospettiva di vita. Oggi è il facility manager (una sorta di supervisore della manutenzione e sicurezza) di dieci edifici sparsi in tutta la Nuova Zelanda che fanno capo a Scania, nota azienda che commercializza mezzi pesanti.

Il passo non è però stato breve. In mezzo ci sono stati un’infinità di lavori e una crisi identitaria. “Perché – racconta – dopo sei mesi in Australia mi resi conto che fare il lavoro per cui avevo studiato non stava andando bene. A quel punto – aggiunge – ti trovi lontano da casa e sei a un bivio: o ritorni indietro in qualche modo frustrato, oppure vai avanti ma per farlo devi capire chi sei”. Federico ha deciso di tener duro e ha avuto ragione. Oltre al lavoro ha trovato anche l’amore e in Nuova Zelanda ha messo su famiglia.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ