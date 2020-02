Incendio in discoteca, scatta una maxi esercitazione a Sarmato

Giornata intensa per il comitato provinciale di Anpas e per la Croce Rossa che, sotto il coordinamento del 118 di Piacenza, hanno dato vita ad un’importante esercitazione volta a simulare un intervento di emergenza all’interno di un locale notturno. Il tutto si è svolto a Sarmato, in un noto locale da ballo, dove sono stati messi in atto i protocolli che devono essere seguiti nel caso di situazioni di grave emergenza.

“Si è trattato di una giornata molto importante perchè si tratta di casi molto complicati da affrontare per coloro che operano nell’ambito del soccorso” ha spiegato Paolo Rebecchi, coordinatore provinciale di Anpas -. Una situazione molto utile soprattutto per operare nella maniera più proficua possibile con tutti gli attori coinvolti”.

Nella discoteca sarmatese è stato simulato un incendio con numerosi feriti, intossicati e conseguente situazioni di panico. Una settantina gli operatori coinvolti oltre a una ventina di mezzi.