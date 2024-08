Sarmato, premio San Rocco a Bonibaldoni e appello del parroco all’unità

La tradizionale processione ha aperto la cerimonia dedicata al patrono San Rocco a Sarmato presieduta dal vicario generale diocesano don Giuseppe Basini e dal parroco don Marcel Walter Kanda Wa Kanda.

PREMIO SAN ROCCO 2024

Al termine della funzione è stato consegnato il premio “San Rocco 2024” all’ex commerciante Giorgio Bonibaldoni, per il suo impegno a servizio della comunità parrocchiale e non solo.

Premiata anche l’insegnante Gabriella Dallanoce per aver cresciuto nuove generazioni. Come da tradizione la sindaca del paese Claudia Ferrari ha offerto il cero pasquale a San Rocco.

L’APPELLO DEL PARROCO ALL’UNITA’

In seguito ai dissapori sorti in paese per l’ipotesi di realizzazione di un impianto a biometano il parroco don Marcel Walter Kanda Wa Kanda. ha rivolto un appello all’unità.

Tra i fedeli presenti anche Claudio Ferrario, impiegato di Milano devoto a San Rocco che ogni anno alterna la messa a Venezia con quella di Sarmato. Nel 2024 è tornato nel paese piacentino per celebrare il patrono.