Raffiche di vento forte sulla città: alberi e rami caduti, due strade bloccate. Pianta crolla su asilo. Statale 45 chiusa per rimozione

La sferzata di vento, come anticipato dalle previsioni meteorologiche, è arrivata anche sul Piacentino, lasciando sul terreno una scia di rami caduti, di danni e anche di alberi divelti.

Nel primo pomeriggio di martedì 4 febbraio i vigili del fuoco sono intervenuti in via Boselli, dove la forza del vento ha divelto la struttura metallica di un edificio. Tra i danni si contano anche un albero divelto nel giardino di un asilo di via Penitenti, nella zona della Farnesiana; una pianta caduta in via Galilei e una in via Fornari (dove ha bloccato la strada), entrambe a Pittolo; altri alberi alla Besurica in via Faggi (dove ha ostruito la carreggiata), nei sentieri pedonali tra via Bartoli e via Marzioli. Anche il provincia si sono registrati alberi caduti, come a Castell’Arquato e Castelvetro.

La statale 45 è temporaneamente chiusa tra la rotonda della Galleana e il bivio per Pittolo e San Bonico, per consentire la rimozione dell’albero caduto da parte dei vigili del fuoco. La polizia municipale consiglia di percorrere vie alternative, come strada Agazzana, per non rimanere bloccati nel traffico. Terminata la rimozione la strada verrà riaperta.