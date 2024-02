Vento e temporali, prolungata anche per domani l’allerta a Piacenza e provincia

La nuova ondata di maltempo che sta interessando già da questa mattina il Piacentino è destinata a proseguire anche per tutto il fine settimana. L’allerta gialla per rischio idrogeologico e venti di burrasca diramata ieri dalla Protezione Civile dell’Emilia Romagna è stata infatti prolungata, estendendosi anche alla giornata di domani: in città e nelle zone collinari e montuose del nostro territorio sono attesi pioggia, vento e temporali.

Nuove precipitazioni che, specialmente lungo i rilievi della provincia, potrebbero causare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e innalzamento dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, con possibili superamenti delle soglie di attenzione.