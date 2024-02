Maltempo, nel weekend è allerta meteo di colore giallo per vento e temporali

Dopo qualche settimana di tregua dal maltempo, per il secondo weekend di febbraio è in arrivo una nuova ondata di pioggia che coinvolgerà gran parte della penisola e molte zone del nostro territorio.

Secondo il bollettino Arape dell’Emilia Romagna, l’allerta gialla per rischio idrogeologico e venti di burrasca coinvolgerà la città di Piacenza e una vasta area delle zone montuose dell’Appennino piacentino e parmense.

NELLA PENISOLA – L’imminente ondata di perturbazioni, oltre a interessare la maggior parte delle province emiliane e lombarde, si concentrerà in generale sul Centro, in particolare Toscana, dove nei prossimi 3-4 giorni si adotteranno misure per contenere l’allerta gialla anche per rischio di neve e possibili mareggiate.