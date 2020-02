Asili nido aperti anche in estate, accordo tra Comune e sindacati

Due asili nido resteranno aperti anche nel mese di luglio: sicuramente il “Pettirosso” di via Pettorelli e – in base alla scelta degli uffici comunali – la struttura “Arcobaleno” di via Penitenti o la “Astamblam” di via Guarnaschelli. E’ una buona notizia per le famiglie, stabilita dall’accordo siglato nei giorni scorsi tra l’amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali confederali, con cui si definisce il nuovo modello di organizzazione del servizio estivo dei nidi d’infanzia per il mese di luglio, a copertura di quattro settimane piene di attività.

“L’intesa – sottolinea l’assessore ai servizi sociali Federica Sgorbati – è fondamentale perché sancisce la condivisione di uno schema più agile, funzionale e facilmente adattabile agli anni successivi, frutto di un percorso ha coinvolto in prima persona i rappresentanti degli educatori e le coordinatrici pedagogiche. Aver ricomposto, nel dialogo costante con i sindacati, i tasselli di alcune criticità e divergenze, significa poter continuare ad assicurare alle famiglie un supporto fondamentale per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.

Per favorire l’organizzazione anche dal punto di vista delle famiglie si prevede la stesura di un nuovo Regolamento di accesso al servizio, evitando sovrapposizioni con le iscrizioni al nuovo anno educativo.

IL COMUNICATO DEL COMUNE