Disastro ferroviario, sette feriti ricoverati negli ospedali piacentini. Magnacavallo: “Supporto psicologico”

Sono complessivamente sette i feriti dell’incidente ferroviario del Lodigiano che sono stati ricoverati negli ospedali piacentini. Nel pronto soccorso cittadino sono arrivati tre pazienti, mentre a Castelsangiovanni altri quattro uomini con un’età compresa dai 40 ai 50 anni. Sono tutti maschi. Le condizioni dei feriti non sono gravi (codici verdi). Le vittime del disastro ferroviario prese in carico hanno riportato piccoli traumatismi, in particolare al torace. Sono quindi in corso accertamenti clinici radiologici.

“L’Azienda Usl di Piacenza ha messo a disposizione dei feriti e dei loro familiari un servizio di supporto psicologico”, comunica Andrea Magnacavallo, primario del reparto di pronto soccorso dell’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza.