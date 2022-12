Blocca per oltre un’ora la partenza del treno. Fermato dalle guardie giurate

Attimi di tensione, questa notte, alla Stazione di Piacenza. Intorno all’una, un uomo è salito su un treno regionale diretto a Bologna, bloccandone la partenza per circa 75 minuti. Il soggetto ha spaventato i passeggeri, spostandosi da un vagone all’altro inveendo e palesando evidenti segni di alterazione.

L’uomo è stato invitato dal personale ferroviario ad abbandonare il convoglio. Richieste che non hanno portato al risultato sperato. A quel punto, insospettite dal ritardo nella partenza del treno, sono intervenute le guardie giurate Sicuritalia Ivri in servizio in stazione, che hanno bloccato l’uomo, riuscendo a farlo scendere sulla banchina, allertando contestualmente le forze dell’ordine.

Nell’arco di pochi minuti sono quindi intervenuti glia genti di polizia che hanno preso in custodia l’uomo. Il servizio ferroviario è ripreso regolarmente.