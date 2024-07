Uomo aggredito in stazione, residenti esasperati: “Locali occupati abusivamente”

Stanotte, all’1.30, tre pattuglie di Ivri Sicuritalia sono intervenute alla stazione ferroviaria di Piacenza dopo che un dipendente delle Ferrovie, durante il controllo dei treni, aveva visto un uomo armato di coltello aggirarsi tra i binari. Le ricerche sono andate avanti fino a quando le guardie hanno trovato un uomo riverso a terra vicino al sottopasso che collega via dei Pisoni a via Diete di Roncaglia. Era immobile, completamente insanguinato.

il racconto dell’aggredito

L’uomo, di origini marocchine di 60 anni, era ricoperto di sangue perché – ha riferito – sarebbe stato malmenato da un gruppo di persone: ha precisato che “erano in dieci” e lo avrebbero colpito duramente per rubargli il portafogli. L’uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale, aveva il volto tumefatto ed escoriazioni diffuse. Sul posto il 118 per le uniche cure e medicazioni che ha accettato. Non è stato trovato in zona il coltello.

cittadini stazione di piacenza esasperati: locali occupati abusivamente

I cittadini della zona della stazione dicono: “C’è ancora una volta da segnalare lo stato di degrado anche delle strutture che costeggiano i binari. Una volta erano alloggi del personale, ma oggi sono occupati abusivamente e frequentati anche da persone tossicodipendenti”.