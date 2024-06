Stazione, guasto agli impianti: treni bloccati sulla linea Piacenza-Milano

Dalle prime ore della mattina di martedì 11 giugno i treni in partenza e in arrivo da Milano sono momentaneamente bloccati, con ritardi fino a 50 minuti per un guasto agli impianti di circolazione tra Piacenza e Codogno. I tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare il servizio. Inevitabili i disagi per i pendolari diretti nel capoluogo lombardo.