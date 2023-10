La stazione di Piacenza cambia volto: innalzamento dei marciapiedi e restyling

Oltre 177 milioni di euro per la riqualificazione di tredici stazioni. In Emilia-Romagna previsti interventi a Piacenza e a Ferrara con l’obiettivo di incrementare la sicurezza e ampliare accessibilità e funzionalità. L’importo è previsto da un nuovo accordo quadro, appena pubblicato da Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane. Tre i lotti della durata di di altrettanti anni. Il primo lotto del valore di circa 76 milioni, il secondo di circa 59 milioni e il terzo di circa 42 milioni di euro.

In Emilia Romagna le stazioni interessate son quelle di Piacenza e Ferrara. Le attività previste miglioreranno l’accessibilità delle stazioni e favoriranno l’intermodalità. Saranno allungati e innalzati i marciapiedi per facilitare l’accesso e la discesa dai treni, migliorata la segnaletica fissa di stazione, riqualificati i sottopassi pedonali e ampliate le pensiline, ammodernate le discenderie, i sovrappassi e le banchine con una caratterizzazione architettonica di standard elevato, migliorata la sicurezza (security) di stazione con elevati livelli di illuminazione di tutti gli spazi, inseriti nuovi tornelli e incrementato il sistema di video sorveglianza.

A Piacenza, in particolare, è previsto l’innalzamento dei marciapiedi a servizio dei binari 1, 4 e 5, il restyling e l’estensione delle pensiline esistenti, la riqualificazione dei sottopassi e l’adeguamento di scale ed ascensori. Saranno inoltre realizzati interventi per il potenziamento delle funzioni di stazione e il miglioramento sismico del fabbricato. Le aree antistanti la stazione saranno riqualificate nell’ottica di favorire una migliore accessibilità (ricollocazione taxi, posti auto riservati alle persone a ridotta mobilità e per la sosta breve).