Si addormenta sul treno e si sveglia al capolinea: 15enne portato a casa dai carabinieri

Quindicenne va a trovare la fidanzata a Lodi, si addormenta sul treno e viene svegliato dal capotreno a Piacenza, all’una di notte. “Siamo al capolinea, la corsa è finita”. La disavventura del minore si è conclusa con l’arrivo dei carabinieri di Codogno che lo hanno riportato dalla mamma a Santo Stefano Lodigiano. Dopo aver trascorso la giornata con la ragazza, il giovane ha infatti preso un treno locale per fare ritorno nel suo paese, ma essendosi addormentato è arrivato fino a Piacenza.

Il minore, una volta svegliatosi, ha raggiunto piazzale Marconi, qui comprensibilmente disorientato ha chiesto aiuto ad un altro passeggero, un dipendente di Iren, che ha telefonato al 112. I carabinieri di Piacenza si sono quindi messi in contatto con la madre affinché venisse in città a prenderlo, ma la donna non aveva auto e neppure patente. Dal momento che non si poteva abbandonare un quindicenne in difficoltà e in piena notte, dalla centrale operativa di Piacenza sono stati informati i carabinieri di Codogno che avevano una pattuglia in servizio con competenza fino al ponte ferroviario. La gazzella della compagnia carabinieri di Codogno ha così sconfinato di pochi chilometri dal suo territorio e raggiunto in pochi minuti piazzale Marconi. I militari hanno fatto accomodare il quindicenne e rapidamente lo hanno riaccompagnato dalla mamma.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ