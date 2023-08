Fiorenzuola cambia volto: nuovo asilo, lavori al Capitol e bonifica dell’ex gasometro

Fiorenzuola cambia faccia grazie ai progetti inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche previsto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Romeo Gandolfi. La voce di spesa più significativa riguarda il nuovo asilo nido comunale previsto in via Guareschi (prato del quartiere Torchina) per un investimento pari a un milione e 800 mila euro. “La gara è stata fatta dalla Provincia e c’è già un aggiudicatario e quindi verranno assegnati i lavori”, ha annunciato l’assessore al Bilancio Marcello Minari.

Inoltre, per la sistemazione del ‘vascone’ che domina il paese sono stati messi da parte 200 mila euro quest’anno, così come 200 mila serviranno per la manutenzione straordinaria del cinema Capitol. Ed altrettanti per la bonifica dell’ex gasometro, sempre in centro storico.

Un milione e mezzo nel piano opere, infine, è destinato alla sistemazione dell’impiantistica sportiva. In risposta ad un intervento del consigliere di minoranza Franco Pastorelli, l’assessore allo sport Massimiliano Morganti ha evidenziato la consapevolezza comune del fatto che serva un nuovo campo per le partite di calcio.

L’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTÀ