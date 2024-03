Castel San Giovanni, a maggio il primo treno transiterà nel polo logistico

Entro maggio il primo treno di prova transiterà lungo il binario del polo logistico di Castel San Giovanni. Le merci potranno viaggiare su binario. A fine aprile le Ferrovie dello Stato e Vailog firmeranno il contratto propedeutico alla messa in opera del raccordo ferroviario. Ad oggi sono stati approvati anche i preventivi di spesa.

Si tratta di un investimento consistente, pari a un milione di euro che renderà finalmente operativo uno scalo in grado di aumentare la strategicità e la competitività del parco logistico di Castel San Giovanni (già oggi considerato tra i primi in Europa). “Come Comune – dice la sindaca Lucia Fontana – abbiamo sempre lavorato per arrivare alla fine di questo percorso”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ