L’ingegnere del suono Sonzini sarà piacentino benemerito nel mondo

Anche Marco Sonzini, ingegnere del suono che vive e lavora a Los Angeles, verrà premiato come piacentino benemerito nella 26esima Festa delle comunità piacentine all’estero in programma a Morfasso il prossimo 9 agosto. Si allunga così la lista dei compaesani a cui l’associazione Piacenza nel Mondo dedicherà un riconoscimento nel consueto ritrovo organizzato nel nostro territorio. L’annuncio è stato dato dal presidente Giovanni Piazza durante l’assemblea annuale tenutasi ieri pomeriggio, 10 febbraio, nella sala della Provincia in corso Garibaldi. Oltre a Sonzini, l’associazione renderà onore ai piacentini all’estero Stefania Ballotta, direttore vendite di uno dei più importanti complessi ricettivi di Playa del Carmen in Messico, al docente dell’università di Oxford Diego Zancani e al rugbista della nazionale italiana Jake Polledri.

In occasione dell’incontro con i tesserati – una cinquantina in totale – i referenti di Piacenza nel Mondo hanno delineato le prossime spedizioni all’estero per (ri)abbracciare le comunità di compaesani di seconda o terza generazione: dal 6 all’8 marzo a Parigi, il 16 e 17 maggio a Londra, nel mese di novembre a New York e, forse, ad agosto a Mar del Plata in Argentina.