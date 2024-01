“Piacenza nel mondo” intervista musicisti emigrati. Festa al Monte Moria

Mantenere i rapporti con le comunità di piacentini all’estero e promuovere la cultura di Piacenza fuori dai confini nazionali, sono alcune delle finalità dell’associazione “Piacenza nel mondo” che ogni anno organizza numerose iniziative nell’ambito della propria missione.

Il 2024 sarà particolarmente ricco di appuntamenti, a presentarlo è stata la presidente Patrizia Bernelich.

FESTA DELLE COMUNITA’ PIACENTINE ALL’ESTERO – Il primo invito è quello di segnare in calendario un importante appuntamento estivo. La data è quella del 16 agosto al Monte Moria dove si svolgerà l’annuale festa delle comunità piacentine all’estero che torna nel comune di Morfasso per rendere omaggio a Mauro Ongeri, già presidente dell’associazione londinese “Piacenza Insieme” scomparso lo scorso anno e lo fa in una data e un luogo che per tutta la vallata rappresentano un appuntamento imperdibile, ovvero la festa di San Rocco.

NUOVO PRESIDENTE PER PIACENZA INSIEME – “Piacenza Insieme” ha eletto come nuovo presidente Francesco Frank Repetti, i vice sono Marco Badini e Adele Balestrieri.

NOGENT SUR MARNE – Due le trasferte previste quest’anno a Nogent sur Marne città francese gemellata con “Piacenza nel mondo”. La prima è in programma il 5, 6 e 7 aprile in collaborazione con Aspapi (Associazione di Parma e Piacenza in Francia) e la seconda a fine settembre per inaugurare il monumento agli emigranti.

INTERVISTE AI MUSICISTI ALL’ESTERO – Tra le iniziative che partiranno a breve ci sono anche una serie di interviste a musicisti che si sono trasferiti all’estero per lavoro. “Sono una musicista e vorrei interessarmi anche di questo settore che a volte è messo da parte e molti giovani sono costretti a cercare lavoro all’estero” commenta Bernelich

COLLABORAZIONI CON LE SCUOLE – Il racconto dell’emigrazione fa tappa anche nelle scuole per conservarne la memoria. A tal proposito ci sono in corso contatti per il gemellaggio tra la scuola primaria Taverna e una scuola di Nogent sur Marne. Il 1 febbraio al liceo Gioia è in calendario un incontro dedicato alla tragedia della nave Arandora Star abbattuta nel 1940, tutti i passeggeri morirono, tra loro anche 880 piacentini e parmensi. L’incontro è organizzato in collaborazione con l’associazione Amici di Bardi.

RESIDENZA LETTERARIA A GROPPALLO – Un’altra collaborazione interessante è quella con lo scrittore e giornalista Mario Morisi, piacentino benemerito del 2016. L’idea è quella di creare una residenza letteraria a Groppallo di Farini, una collaborazione con scrittori marsigliesi per incontri letterari.

CONTATTI – Chi volesse iscriversi all’associazione si può scrivere una email a all’indirizzo: [email protected]

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI