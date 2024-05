“Allegro con brio”, domenica concerto dedicato a Mozart nella Sala dei Teatini

Nuovo appuntamento di Allegro con brio, la rassegna di concerti aperti alla città, nata dalla collaborazione tra Conservatorio Nicolini e Fondazione Teatri di Piacenza.

Domenica 12 maggio, a partire dalle 17.00, alla Sala dei Teatini risuoneranno le sonate giovanili per flauto e pianoforte di Wolfgang Amadeus Mozart, eseguite da Elena Cecconi (flauto) e Patrizia Bernelich (pianoforte), docenti del Conservatorio Nicolini.

lo spettacolo

Le Quattro sonate giovanili per flauto e clavicembalo (o pianoforte) presentate in questo programma fanno parte di un gruppo di sei spartiti, composti nell’autunno 1764 a Londra, quando Mozart aveva appena 8 anni, e sono dedicate alla Regina d’Inghilterra Sofia Carlotta di Mecklenburg-Strelitz.

Le sonate di Mozart, concepite per pianoforte con “accompagnamento” di flauto o violino, risultano sempre assolutamente equilibrate nella distribuzione delle idee musicali tra i due strumenti e, grazie al fraseggio, alla limpidezza della costruzione armonica e alla purezza delle melodie, costituiscono un vero compendio di stile e ricchezza musicale. Sono perle, veri gioielli da cui attingere ispirazione, in cui è sempre possibile individuare la cifra creativa del genio mozartiano.