Concerto degli Angeli: serata benefica al Municipale tra cori, danzatori e musicisti

Musica e solidarietà saranno protagoniste sul palco del Teatro Municipale il prossimo 10 maggio in occasione del Concerto per gli Angeli organizzato dai Club Rotary, Rotaract e Interact di Piacenza: una serata benefica per supportare le famiglie con minori in condizioni di fragilità e disagio, e che vedrà in scena i musicisti del Piacenza Ensemble 2024 – diretto dal maestro Patrizia Bernelich – con la collaborazione del Coro Voci Bianche di Piacenza, diretto da Giorgio Ubaldi, la ballerina Soljana Kapllani e gli allievi dell’Accademia di Danza Domenichino da Piacenza, diretta da Michela Arcelli ed Elisabetta Rossi.

“Questo concerto nasce dall’esigenza di dare un aiuto concreto a tutte le famiglie di bambini e ragazzi con gravi forme di disabilità del nostro territorio – spiega Maria Grazia Sabato del Rotary Sant’Antonino, organizzatrice dell’evento – Tante sono le situazioni difficili che affrontano quotidianamente e in solitudine: l’intera somma raccolta grazie alle donazioni da parte degli sponsor e di chi acquisterà i biglietti sarà devoluta direttamente a loro”.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Piacenza e con il sostegno di Lega Tumori Piacenza, Inner Wheel Club Piacenza, Soroptimist Club di Piacenza e Rotary Club Codogno.

È possibile acquistare i biglietti dell’evento al negozio “La Dolciaria” di via Genova 3 (tel. 0523.712237, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19).